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1 час назад

В Кремле оценили сроки новой встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая встреча Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли состоится до окончания переговоров с США и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле оценили сроки новой встречи Путина и Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время декабрьских переговоров с Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Переговоры России с НАТО и США начинаются 10 января. На 12 января запланировано заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, на следующий день - консультации на венской площадке ОБСЕ.

Песков рассказал, что договоренностей о новом разговоре Путина и Байдена пока нет.

«В ходе прошлого телефонного разговора, который был у нас накануне Нового года президенты подтвердили свою готовность при необходимости снова созваниваться», - отметил он.

По словам Пескова, решение о новой встрече может быть принято после переговоров.

«Сейчас переговоры завершатся, мы поймем, где мы стоим, что называется, на чем мы стоим, и потом уже будет понятно, как оценивать ситуацию дальше», - заключил он.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,МИД,ОБСЕ,
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