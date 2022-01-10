В Кремле оценили сроки новой встречи Путина и Байдена

Фото: РИА Новости РИА Новости

Во время декабрьских переговоров с Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Переговоры России с НАТО и США начинаются 10 января. На 12 января запланировано заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, на следующий день - консультации на венской площадке ОБСЕ.

Песков рассказал, что договоренностей о новом разговоре Путина и Байдена пока нет.

«В ходе прошлого телефонного разговора, который был у нас накануне Нового года президенты подтвердили свою готовность при необходимости снова созваниваться», - отметил он.

По словам Пескова, решение о новой встрече может быть принято после переговоров.