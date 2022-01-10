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1 час назад

Песков назвал события в Казахстане неожиданностью для всех

Беспорядки в Казахстане стали неожиданностью и для руководства этой страны, и для России, и для ОДКБ. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал неожиданностью события в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это стало неожиданностью для всех: и для казахстанской стороны, и для ОДКБ, и для России", - пояснил Песков в ответ на вопрос, уведомлял ли Москву посол РФ в Казахстане о том, что там назревает.

"Это стало неожиданностью, но слаженность действий, уровень координации и состояние развитых союзнических отношений позволило, несмотря на это, должным образом отреагировать на вызовы", - заключил пресс-секретарь президента.

Политика,Дмитрий Песков,
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