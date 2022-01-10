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27 минут назад

Песков ответил на вопрос о возможных контактах Путина и Назарбаева

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, были ли у президента России Владимира Путина контакты с бывшим лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в дни массовых беспорядков в республике. Его цитирует «Интерфакс».

Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Назарбаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос о возможном общении Путина и Назарбаева в последние дни, Песков сказал: «Не обладаю такой информацией».

«Путин был на постоянной связи с президентом [Казахстана Касым-Жомартом] Токаевым, который полностью взял на себя ответственность за все происходящее, взял на себя общее руководство, общую координацию, и это требовало постоянных контактов с президентом Токаевым», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Политика,Нурсултан Назарбаев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Интерфакс,
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