Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Назарбаева

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, были ли у президента России Владимира Путина контакты с бывшим лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в дни массовых беспорядков в республике. Его цитирует «Интерфакс».
Отвечая на вопрос о возможном общении Путина и Назарбаева в последние дни, Песков сказал: «Не обладаю такой информацией».
«Путин был на постоянной связи с президентом [Казахстана Касым-Жомартом] Токаевым, который полностью взял на себя ответственность за все происходящее, взял на себя общее руководство, общую координацию, и это требовало постоянных контактов с президентом Токаевым», — добавил пресс-секретарь российского лидера.