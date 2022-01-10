Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Назарбаева

«Путин был на постоянной связи с президентом [Казахстана Касым-Жомартом] Токаевым, который полностью взял на себя ответственность за все происходящее, взял на себя общее руководство, общую координацию, и это требовало постоянных контактов с президентом Токаевым», — добавил пресс-секретарь российского лидера.