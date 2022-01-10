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31 минуту назад

МИД: Россия проверит способность США принимать решения

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что во время переговоров Россия хочет проверить способность США «принимать ответственные решения в сложный момент». Об этом сообщает РИА Новости.

МИД: Россия проверит способность США принимать решения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам заместителя министра, Вашингтону сложно вести двусторонние переговоры с Москвой, так как «они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО».

«Наш подход иной, мы хотели бы прежде всего договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности», - подчеркнул Рябков.

Во время недавних переговоров с главой США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия потребовала от США и НАТО гарантий безопасности с «совершенно неприемлемыми условиями».

Также Боррель подчеркнул, что Москва не может говорить об архитектуре безопасности в Европе только с Америкой: «Такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они проходят в тесной координации с ЕС и при его участии. <…> «Ялты-2» быть не может».

Переговоры России с НАТО и США начнутся 10 января. На 12 января запланировано заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, на следующий день - консультации на венской площадке ОБСЕ.

Политика,Жозеп Боррель,Сергей Рябков,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,МИД,ЕС,ОБСЕ,
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