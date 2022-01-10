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31 минуту назад

Путин отметил мужество президента Казахстана

Президент России Владимир Путин отметил мужество главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который, по словам российского лидера, консолидировал общество, силовые структуры и население для отпора террористам. Его слова приводит ТАСС.

Путин отметил мужество президента Казахстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам российского президента, Токаев взял ответственность на себя, а также возглавил проведение соответствующих мероприятий.

Ранее глава государства заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не позволят раскачивать ситуацию у себя дома, а также не допустят сценарии цветных революций.

Политика,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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