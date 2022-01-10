Путин отметил мужество президента Казахстана

Президент России Владимир Путин отметил мужество главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который, по словам российского лидера, консолидировал общество, силовые структуры и население для отпора террористам. Его слова приводит ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам российского президента, Токаев взял ответственность на себя, а также возглавил проведение соответствующих мероприятий.