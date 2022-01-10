В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
46 минут назад

Экс-повар Кремля раскрыл меню первых лиц в сезон гриппа

В эпоху правления Михаила Горбачева и Леонида Брежнева для первых лиц СССР составляли специальное меню для поддержания иммунитета в эпидемию гриппа. Как рассказал бывший повар Кремля Виктор Беляев в беседе с «Царьградом», в сезон активности вирусов пища должна содержать больше калорий и достаточное количество полезных микроэлементов.

Экс-повар Кремля раскрыл меню первых лиц в сезон гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По воспоминаниям Беляева, в рацион генсеков СССР входили морсы из натуральной клюквы и брусники. Помимо этого, в меню добавляли и свежие овощи: капусту, картофель, редис и различную зелень.

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Дик посоветовала россиянам активнее включать в свой рацион специи: корицу, куркуму, тимьян, шалфей и орегано. По её словам, эти специи богаты антиоксидантами, а также имеют другие полезные свойства: корица понижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а куркума улучшает функции мозга и способствует похудению.

Политика,Виктор Беляев,Леонид Брежнев,Михаил Горбачев,Царьград ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители