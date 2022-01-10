Экс-повар Кремля раскрыл меню первых лиц в сезон гриппа

В эпоху правления Михаила Горбачева и Леонида Брежнева для первых лиц СССР составляли специальное меню для поддержания иммунитета в эпидемию гриппа. Как рассказал бывший повар Кремля Виктор Беляев в беседе с «Царьградом», в сезон активности вирусов пища должна содержать больше калорий и достаточное количество полезных микроэлементов.

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По воспоминаниям Беляева, в рацион генсеков СССР входили морсы из натуральной клюквы и брусники. Помимо этого, в меню добавляли и свежие овощи: капусту, картофель, редис и различную зелень.