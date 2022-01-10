Саммит ОДКБ открылся минутой молчания

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ началась с минуты молчания погибших в результате беспорядков в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: пресс-служба Госдумы пресс-служба Госдумы

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей странице в Facebook сообщил, что сессия начнётся в 10:00 по московскому времени. Своё участие в ней подтвердили все государства — члены организации: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

В пресс-службе Кремля в свою очередь подчеркнули, что в сессии примет участие президент РФ Владимир Путин. Ожидается также присутствие генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.