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1 час назад

В Госдуме ответили на критику США об угрозе восстановления СССР

Критику госсекретаря США Энтони Блинкена о стремлении Москвы восстановить СССР можно сравнить с риторикой холодной войны. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

В Госдуме ответили на критику США об угрозе восстановления СССР
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что страшилки о «ресоветизации» не помогут взять реванш в попытках построения однополярного мира. «В миф об "американской исключительности" в современных реалиях верят все меньше людей», — подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам.

Накануне госсекретарь США в интервью телеканалу CNN заявил о том, что Россия намеревается в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который был во времена СССР. Он также уточнил, что американское правительство

ожидает пояснений от Казахстана из-за обращения властей государства в ОДКБ о размещении контингента для восстановления стабильности.

Слуцкий ранее отмечал, что Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) справляется с кризисами в других государствах лучше, чем страны Запада.

8 января сообщалось, что лидеры стран ОДКБ встретятся из-за ситуации с беспорядками в Казахстане. Об этом стало известно из телефонного разговора российского президента Владимира Путина с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым. Согласие на очередную встречу уже дали премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Политика,Никол Пашинян,Энтони Блинкен,Александр Лукашенко,Леонид Слуцкий,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,CNN,
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