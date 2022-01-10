В Госдуме ответили на критику США об угрозе восстановления СССР

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Он отметил, что страшилки о «ресоветизации» не помогут взять реванш в попытках построения однополярного мира. «В миф об "американской исключительности" в современных реалиях верят все меньше людей», — подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам.

Накануне госсекретарь США в интервью телеканалу CNN заявил о том, что Россия намеревается в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который был во времена СССР. Он также уточнил, что американское правительство

ожидает пояснений от Казахстана из-за обращения властей государства в ОДКБ о размещении контингента для восстановления стабильности.

Слуцкий ранее отмечал, что Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) справляется с кризисами в других государствах лучше, чем страны Запада.