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49 минут назад

Антонов связал беспорядки в Казахстане с уходом США из Афганистана

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов связал массовые беспорядки в Казахстане с бегством США из Афганистана, говорится на странице посольства РФ в Facebook.

Антонов связал беспорядки в Казахстане с уходом США из Афганистана
Фото: ТАССТАСС

Как считает дипломат, вывод американских войск привел к развитию экстремистских идей и течений в регионе, из-за чего Казахстан оказался под ударом радикалов, которые исповедуют человеконенавистническую идеологию, применяют оружие против мирных граждан, а также причиняют ущерб государственному и частному имуществу.

«Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй», — сказал Антонов.

По словам посла, происходящее в Казахстане является новой попыткой «цветной» революции с помощью головорезов и грабителей. Отмечается, что для России «неприемлема практика умиротворения бандитов», нападающих на полицейских и сотрудников экстренных служб, а «любые переговоры с террористами только поощряют их к совершению еще более тяжких преступлений».

Ранее президент России Владимир Путин назвал нулевым результат пребывания США в Афганистане. По его словам, «это привело лишь к трагедиям и потерям для тех, кто это делал и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана».

Политика,В мире,Анатолий Антонов,Владимир Путин,
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