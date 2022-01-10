МИД России обвинил НАТО в давлении на США

США некомфортно вести с Москвой двустороннее общение, в том числе по гарантиям безопасности, из-за партнеров-русофобов в Североатлантическом альянсе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

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«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — заявил дипломат.

Замглавы внешнеполитического ведомства России назвал итоги первой встречи делегаций Москвы и Вашингтона в Женеве потрясающими. Он отметил, что разговор был сложным, но деловой, стороны, по словам замминистра, «погрузились в материю предстоящих дел».

Основная часть дискуссии пройдет 10 января, на территории постпредства США при женевском отделении Организации Объединенных Наций. 12 января состоится Совет Россия — НАТО по вопросам гарантий безопасности.