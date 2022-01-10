МИД России обвинил НАТО в давлении на США

Соединенным Штатам некомфортно вести с Россией двустороннее общение, в том числе по гарантиям безопасности, из-за партнеров-русофобов в НАТО. Такое мнение выразил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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— Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО, — сказал он в интервью в воскресенье, 9 января, РИА Новости.

В Женеве состоялись так называемые предварительные переговоры делегаций Москвы и Вашингтона в формате ужина. Рябков заявил, что они прошли потрясающе. Основная часть дискуссии пройдет в понедельник, 10 января, на территории постпредства Соединенных Штатов при женевском отделении Организации Объединенных Наций.

Совет Россия — НАТО по вопросам гарантий безопасности состоится 12 января. В опубликованном накануне пресс-релизе Североатлантического альянса отмечается, что предстоящий совет должен проходить в условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.