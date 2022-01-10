Политики и общественники призвали Россию вступить в НАТО

«Мы хотим, чтобы наша страна сегодня и в будущем была достойна своей великой культуры, своих лучших достижений и побед, выдающихся русских мыслителей и первого полета человека в космос. Нашей общей победы над мировым злом во Второй Мировой войне, нашего вклада в установление мира в Европе в 1812 году. Мы хотим, чтобы наша страна была не врагом европейской цивилизации, а ее составной частью», — говорится в заявлении.