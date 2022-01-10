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1 час назад

Политики и общественники призвали Россию вступить в НАТО. «Иначе превратимся в провинцию Китая»

Члены Конгресса интеллигенции России написали обращение, в котором выступили за вступление России в НАТО. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Эхо Москвы».

Политики и общественники призвали Россию вступить в НАТО
Фото: ТАССТАСС

«Мы хотим, чтобы наша страна сегодня и в будущем была достойна своей великой культуры, своих лучших достижений и побед, выдающихся русских мыслителей и первого полета человека в космос. Нашей общей победы над мировым злом во Второй Мировой войне, нашего вклада в установление мира в Европе в 1812 году. Мы хотим, чтобы наша страна была не врагом европейской цивилизации, а ее составной частью», — говорится в заявлении.

Они призвали власти РФ поставить перед собой стратегическую задачу по вступлению в НАТО.

Обращение подписали политик Леонид Гозман, режиссер Андрей Смирнов, публицист Андрей Пионтковский, правозащитники Валерий Борщев и Лев Пономарев (внесен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов). По мнению авторов письма, этот шаг позволит разрешать неизбежные конфликты и противоречия с европейскими странами и США мирным путем, а также совместно с ними «противостоять вызовам, с которыми будет сталкиваться современный мир. Кроме того, они выразил опасение, что страна «стоит на пороге большой войны», и заявили, что в перспективе Россия может стать «провинцией Китая».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО является для России врагом. Отношения также можно назвать соперничеством и конкуренцией. В данной связи нельзя рассматривать вопрос вступления РФ в альянс, уточняет агентство Nation News. По его словам, это связано с тем, что Запад «не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене», дополняет Pravda.Ru.

Политика,НАТО и Россия,Андрей Пионтковский,Валерий Борщев,Леонид Гозман,Андрей Смирнов,Лев Пономарев,Сергей Лавров,Минюст РФ,НАТО,
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