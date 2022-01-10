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1 час назад

Казахстанский МИД: среди манифестантов были исламисты с боевым опытом

Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что в акциях протеста участвовали боевики радикальных исламистских группировок, которые бывали в горячих точках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД. "Как показали события в городе Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В министерстве отметили, что рассказали об этом с целью борьбы с дезинформацией, появившейся в ряде зарубежных СМИ, но не уточнили, о каких публикациях идет речь. Ранее главнокомандующий Нацгвардией Казахстана Руслан Жаксылыков заявил, что при разгоне манифестаций пострадали почти 400 военнослужащих.

В Казахстане заявили об участии людей с опытом в горячих точках в беспорядках
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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