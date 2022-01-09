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35 минут назад

Блинкен считает, что Россия хочет восстановить Советский Союз

Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе. С таким утверждением выступил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Блинкен назвал геополитическую цель России
Фото: ReutersReuters

"Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, и добавил, что это "неприемлемо".

Матвиенко ответила на вопрос о планах возрождения СССР

В начале декабря заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о наличии у Вашингтона обеспокоенности тем, что Москва якобы может стремиться к воссозданию Советского Союза. Подобные заявления звучат в Вашингтоне не в первый раз. В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что "восстанавливать Советский Союз бессмысленно, невозможно по целому ряду причин и даже нецелесообразно, имея в виду демографические процессы в ряде республик бывшего Советского Союза".

"Иначе мы можем столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с некоторыми вопросами размывания такого государствообразующего этнического ядра", - пояснил тогда президент.

Политика,Энтони Блинкен,Виктория Нуланд,Владимир Путин,CNN,
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