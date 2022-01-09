Блинкен назвал геополитическую цель России

"Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, и добавил, что это "неприемлемо".

В начале декабря заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о наличии у Вашингтона обеспокоенности тем, что Москва якобы может стремиться к воссозданию Советского Союза. Подобные заявления звучат в Вашингтоне не в первый раз. В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что "восстанавливать Советский Союз бессмысленно, невозможно по целому ряду причин и даже нецелесообразно, имея в виду демографические процессы в ряде республик бывшего Советского Союза".