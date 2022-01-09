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1 час назад

Посол России раскрыл планы боевиков в Казахстане

Боевики заранее готовили вылазку в Казахстане. Они хотели дестабилизировать обстановку в республике и на южных границах России. Об этом заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, передает ТАСС.

«Осуществлена организованная, заранее хорошо спланированная вылазка боевиков, нацеленная, судя по всему, на обрушение внутриполитической устойчивости в Казахстане и долгосрочную дестабилизацию на южных рубежах нашей страны», - сказал дипломат.

По его словам, попытка заговорщиков провалилась и это станет уроком для тех, кто «посмеет посягнуть на свободу друзей России и попробует переступить «красные линии» российских внешнеполитических интересов».

Бородавкин отметил, что из-за бандитских действий террористов погибли невинные люди. Посол выразил соболезнования родным и близким жертв террора.

Ранее стало известно, что заявки на возвращение в Россию из Казахстана оформили около 1600 граждан РФ.

Политика,Видео,Алексей Бородавкин,ИТАР-ТАСС,
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