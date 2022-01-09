В МИД РФ разочарованы сигналами Запада

В МИД РФ заявили, что Москва разочарована сигналами Запада перед встречей в Женеве по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

«Нас, конечно, в определенной степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже», - сказал Рябков.

По его словам, сигналы Запада «отражают непонимание того, что нужно нам». России нужны юридические, правовые гарантии нерасширения НАТО, ликвидации «всего того, что альянс насоздавал».

Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО.

Ранее Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.