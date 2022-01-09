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24 минуты назад

В МИД РФ разочарованы сигналами Запада

В МИД РФ заявили, что Москва разочарована сигналами Запада перед встречей в Женеве по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

В МИД РФ разочарованы сигналами Запада
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Нас, конечно, в определенной степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже», - сказал Рябков.

По его словам, сигналы Запада «отражают непонимание того, что нужно нам». России нужны юридические, правовые гарантии нерасширения НАТО, ликвидации «всего того, что альянс насоздавал».

Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО.

Ранее Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Ранее в США оценили предложения России о безопасности в Европе.

Политика,Сергей Рябков,НАТО,МИД,РИА Новости,
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