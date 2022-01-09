СМИ: США застигнуты врасплох инициативой Путина по НАТО

США застигла врасплох инициатива президента РФ Владимира Путина о гарантиях безопасности в Европе и нерасширении НАТО на восток. Это произошло потому что Вашингтон был слишком занят противостоянием с Китаем. Так считает обозреватель французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн.

Она напомнила, что ещё на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году российский лидер раскритиковал «однополярный мир» во главе с США и обвинил НАТО в расширении.

«Это момент в Мюнхене, по сути, можно рассматривать как поворотный. Но как объяснить, что условия, которые Владимир Путин поставил перед Соединенными Штатами и НАТО, весьма напоминающие его претензии 2007 года, удивили Запад?» - пишет колумнистка.

По ее словам, американцы первыми «забили тревогу в начале ноября 2021 года по поводу сосредоточения российских войск на украинской границе», но тем не менее «были застигнуты врасплох маневром Путина и, похоже, с тех пор двигаются наугад, сообразно моменту».

По мнению Кауфманн, объяснить эту странность можно тем, что Вашингтон уже несколько лет занят другим конкурентом. Китай стал его главным, если не единственным, внешнеполитическим приоритетом. Так считали все последние лидеры, от Обамы до Байдена.

Именно поэтому американцы не собирались непосредственно участвовать в конфликтах на Украине и переложили ответственность на Францию и Германию в рамках "нормандского формата".