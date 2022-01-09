В МИД России отказались от уступок в пользу США

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не намерена идти на односторонние уступки, которых ждут в Вашингтоне. Таким образом дипломат в беседе с РИА Новости прокомментировал предстоящие консультации в Женеве по вопросам безопасности.

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Он также подчеркнул, что США вместо конструктивной дискуссии предпочитают спекуляции. По словам Рябкова, Москва разочарована сигналами из Вашингтона и Брюсселя, которые поступают накануне консультаций.

«Если коротко, то они отражают непонимание того, что нужно нам. А нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями и разного рода представлениями ложными о том, в чем суть российской политики за период с 1997 года», — пояснил замглавы МИД России.

В Женеве 9-10 января пройдут российско-американские консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе, а в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).