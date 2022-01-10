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Захарова сочла странной реакцию США на события в Казахстане

Странно слышать от Вашингтона, что США не понимают происходящее в Казахстане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Захарова сочла странной реакцию США на события в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хотя, конечно, странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения. Это удивительно, обычно они всегда все понимают», – передает ее слова РИА «Новости».

При этом Захарова подчеркнула, что США после видеоконференции лидеров ОДКБ уже не смогут прятаться за свое непонимание ситуации в Казахстане.

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен попросил у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ.

«Мне кажется, (лидеры стран-членов ОДКБ – прим. ВЗГЛЯД) ответили на все вопросы, которые и были, или гипотетически могли возникнуть. Хотя, конечно, странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения. Это удивительно», – сказала Захарова.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил ранее, что ситуация в Казахстане «никаким значимым образом» не связана с США.

Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев, если внешнее вмешательство в дела Казахстана и происходит, то на идеологическом, а не на государственном уровне.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

Политика,Массовые беспорядки,Энтони Блинкен,Мария Захарова,МИД,РИА Новости,
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