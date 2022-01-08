США назвали РФ главной угрозой безопасности

Главная угроза европейской безопасности последние десять лет исходит от России. Об этом накануне переговоров в Женеве заявил высокопоставленный представитель администрации США. Его слова приводит РИА Новости.

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У нас есть что обозначить из собственных обеспокоенностей. И это имеет критическую важность, поскольку каждый, кто знаком с историей, понимает, что главная угроза европейской безопасности на протяжении последних нескольких десятилетий исходила от России и сил, союзных ей, — сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.

По словам представителя Белого дома, РФ дважды вторгалась и оккупировала территории соседних стран, вмешивалась в «мириады выборов», в том числе в американские, а также «использовала химическое оружие для убийств» и нарушала «фундаментальные соглашения» в сфере контроля над вооружениями, в частности ДРСМД.

Любой серьёзный разговор с Россией о европейской безопасности должен будет затрагивать эти вопросы, которые, естественно, не нашли отражения в российских предложениях, — подчеркнул чиновник.

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января в Женеве. Заседание совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе 12 января. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.