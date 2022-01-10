Антонов связал беспорядки в Казахстане с уходом США из Афганистана

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов связал массовые беспорядки в Казахстане с бегством США из Афганистана. Его слова приводятся на странице посольства РФ в Facebook.

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Новая попытка «цветной» революции

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По мнению дипломата, вывод американских войск привел к развитию экстремистских идей и течений в регионе. В результате, отметил он, Казахстан оказался под ударом радикалов, которые исповедуют человеконенавистническую идеологию, применяют оружие против мирных граждан, а также причиняют ущерб государственному и частному имуществу.

По его словам, происходящее в Казахстане является новой попыткой «цветной» революции с помощью головорезов и грабителей. Антонов подчеркнул, что для России «неприемлема практика умиротворения бандитов», нападающих на полицейских и сотрудников экстренных служб, а «любые переговоры с террористами только поощряют их к совершению еще более тяжких преступлений».

Двойные стандарты Запада

Российский посол также выразил уверенность, что в Госдепартаменте США понимают это, однако отказываться от двойных стандартов не спешат.

«Принцип неотвратимости наказания, особенно в отношении тех, кто покушается на жизни невинных людей, является основополагающим для любого правового государства», — добавил он.

Антонов напомнил о штурме Капитолия в Вашингтоне, произошедшем 6 января 2021 года. Он подчеркнул, что тогда американские власти не сомневались в необходимости наведения порядка и привлечения к ответственности зачинщиков погрома.

Миссия ОДКБ

Дипломат также обратился ко всем мировым демократическим силам. Он посоветовал им помочь властям Казахстана оправиться от потрясений, вызванных жестокими беспорядками в республике, вместо того, чтобы пытаться расшатать ситуацию. Таким образом он ответил на имеющие место попытки в США поставить под сомнение антитеррористической операции и присутствие сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

При этом он отметил, что первые часы работы миротворцев ОДКБ показали их эффективность и нацеленность на восстановление мира и порядка. Антонов подчеркнул, что все решения о прибытии контингента ОДКБ были приняты на основе уставных документов организации и по просьбе президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

О решении казахстанских властей привлечь миротворцев ОДКБ для подавления беспорядков в республике стало известно 5 января. Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. В республику также был направлен контингент из Белоруссии и Армении. Как уточнил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пробудут в стране до тех пор, пока в стране не стабилизируется обстановка.