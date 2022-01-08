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37 минут назад

В США назвали худший для НАТО сценарий переговоров с Путиным

Война на Украине является лучшим выходом, чем уход вооруженных сил НАТО из Восточной Европы. С таким мнением относительно грядущих переговоров о гарантиях безопасности между Россией и США выступили в The Wall Street Journal (WSJ), передает РИА Новости.

«Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить [российскому президенту Владимиру] Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы», — написал американский автор.

По его мнению, президент США Джо Байден может пойти на уступки России под угрозой военного вторжения на Украину, что будет худшим сценарием для переговоров.

Тема грядущих переговоров между Россией и США по поводу позиций НАТО в Восточной Европе регулярно становится поводом для громких заявлений политиков и обсуждений в СМИ. МИД России опубликовал открытые проекты договоров по гарантиях безопасности, предложив НАТО закрепить нейтральный статус Украины и вывести ядерные ракеты США на национальную территорию.

Если Вашингтон откажется от предложений Москвы, российская сторона «перейдет в режим контругроз», заявили в МИД. Замминистра ведомства Александр Грушко назвал ситуацию «моментом истины» в отношениях России и стран НАТО.

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