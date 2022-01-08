В США назвали худший для НАТО сценарий переговоров с Путиным

«Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить [российскому президенту Владимиру] Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы», — написал американский автор.

По его мнению, президент США Джо Байден может пойти на уступки России под угрозой военного вторжения на Украину, что будет худшим сценарием для переговоров.

Тема грядущих переговоров между Россией и США по поводу позиций НАТО в Восточной Европе регулярно становится поводом для громких заявлений политиков и обсуждений в СМИ. МИД России опубликовал открытые проекты договоров по гарантиях безопасности, предложив НАТО закрепить нейтральный статус Украины и вывести ядерные ракеты США на национальную территорию.