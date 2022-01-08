В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
45 минут назад

Песков объяснил отсутствие людей в храме, который посетил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время рождественского богослужения находился в храме один в связи с противоэпидемическими мерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт радиостанция «Говорит Москва». При этом он опроверг утверждения, что президент во время службы покачивался. В ночь с 6 на 7 января Путин посетил храм Спаса Нерукотворного Образа в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.

Он не покачивался. Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия прихожан] одна. Эпидемиологические предосторожности, — заявил Песков.

Обычно глава государства в Рождество посещает храмы за пределами Москвы. В прошлом году он был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Трижды — в 2012, 2019 и 2020 годах — Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Храм Спаса Нерукотворного Образа является домовой церковью резиденции Ново-Огарёво. Он был отреставрирован и частично реконструирован в 2004 году.

Президент также поздравил всех граждан страны с Рождеством Христовым. По его словам, это один из главных и самых любимых христианских праздников, имеющий особый нравственный смысл.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Радиостанция "Говорит Москва",
56
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители