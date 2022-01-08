Песков объяснил отсутствие людей в храме, который посетил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время рождественского богослужения находился в храме один в связи с противоэпидемическими мерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт радиостанция «Говорит Москва». При этом он опроверг утверждения, что президент во время службы покачивался. В ночь с 6 на 7 января Путин посетил храм Спаса Нерукотворного Образа в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.

Он не покачивался. Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия прихожан] одна. Эпидемиологические предосторожности, — заявил Песков.

Обычно глава государства в Рождество посещает храмы за пределами Москвы. В прошлом году он был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Трижды — в 2012, 2019 и 2020 годах — Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Храм Спаса Нерукотворного Образа является домовой церковью резиденции Ново-Огарёво. Он был отреставрирован и частично реконструирован в 2004 году.