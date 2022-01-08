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55 минут назад

Посольство РФ обратилось к Казахстану из-за задержанного россиянина

Посольство России в Нур-Султане сообщило, что направило запрос в полицию с просьбой прояснить причину задержания гражданина РФ в Казахстане. Об этом сообщает РИА «Новости».

Посольство РФ обратилось к Казахстану из-за задержанного россиянина
Фото: ReutersReuters

«В связи с прошедшей в СМИ информацией о предполагаемом задержании россиянина, консульским отделом посольства России был направлен официальный запрос в департамент полиции Костанайской области», - сказал представитель дипмиссии.

Ранее СМИ сообщили, что в Костанайской области задержали 245 человек. В их числе оказался гражданин РФ. Что именно ему инкриминировали, пока неясно.

Полиция заявила, что задержанные нарушали общественный порядок, портили городское имущество. Кроме того, были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и травматическое оружие.

Ранее в МИД открыли специальную горячую линию для российских граждан на фоне ситуации в Казахстане. Электронная почта для связи – dskc@mid.ru; телефон Call-центра - +7(495) 695 45 45».

Политика,МИД,
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