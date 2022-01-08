В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
16 минут назад

«Какая красота»: Дочь Пескова выложила рождественское видео с отцом

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в Instagram видео, на котором она с отцом и сводным братом отмечают Рождество на катке в Москве.

«Какая красота»: Дочь Пескова выложила рождественское видео с отцом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Встала сегодня первый раз за 10 лет на коньки. Объелись пончиков и сосисок в тесте. Какая же красота, незабываемые моменты», — написала Пескова.

Позже она выложила совместное фото с семьей.

«Christmas mood с первой внучкой», — подписала она снимок.

В комментариях пользователи поздравили девушку с праздником, пожелав семье Пескова различных благ. При этом некоторые поинтересовались, где охрана пресс-секретаря.

«А что Ваш папа без охраны может свободно на каток ходить?», — удивился один из подписчиков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

«Снимал ФСОшник, инфа сотка», — пошутил другой.

«Охрана катается рядом на коньках», — предположил еще один пользователи.

Ранее Песков рассказал, что надеется на то, чтобы в новогодние праздники ему не пришлось ехать в экстренную командировку. При этом представитель Кремля отметил, что «всегда внутренне готов» к срочным поездкам.

Политика,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители