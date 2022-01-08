«Какая красота»: Дочь Пескова выложила рождественское видео с отцом

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в Instagram видео, на котором она с отцом и сводным братом отмечают Рождество на катке в Москве.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Встала сегодня первый раз за 10 лет на коньки. Объелись пончиков и сосисок в тесте. Какая же красота, незабываемые моменты», — написала Пескова.

Позже она выложила совместное фото с семьей.

«Christmas mood с первой внучкой», — подписала она снимок.

В комментариях пользователи поздравили девушку с праздником, пожелав семье Пескова различных благ. При этом некоторые поинтересовались, где охрана пресс-секретаря.

«А что Ваш папа без охраны может свободно на каток ходить?», — удивился один из подписчиков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

«Снимал ФСОшник, инфа сотка», — пошутил другой.

«Охрана катается рядом на коньках», — предположил еще один пользователи.