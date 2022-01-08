России пригрозили новыми санкциями из-за ситуации на Украине

Представитель администрации США допустил, что Россию ждут новые санкции в случае агрессии против Украины, сообщает ТАСС.

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На специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящим российско-американским переговорам по безопасности, чиновник пригрозил России не только экономическими, но и дипломатическими санкциями из-за ситуации на Украине.

«Они столкнутся с финансовыми и экономическими санкциями, дипломатическими последствиями, укреплением позиций НАТО на территории союзников, увеличением помощи Украине в области безопасности», — предупредил представитель Белого дома.

Американский чиновник добавил, что «все эти вещи открыты, мы не пытаемся их утаить, однако мы также не пытаемся выкладывать их детали в общественное поле». Однако США уверены, что« путь к наиболее конструктивным переговорам лежит в их проведении за закрытыми дверями».