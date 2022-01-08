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10 минут назад

В КПСС объявили о жестком отпоре странам Запада во главе с США

Центральный Совет Союза Коммунистических партий – КПСС призвал «не дать взорвать евразийское пространство» из-за событий в Казахстане. Заявление организации размещено на сайте КПРФ.

В КПСС объявили о жестком отпоре странам Запада во главе с США
Фото: ТАССТАСС

«Глобальный империализм во главе с США всё ближе подбирается к границам России и Белоруссии. Гибридная война против них уже ведётся на территориях Украины, Молдовы, государств Закавказья. Теперь на очереди – среднеазиатские республики. Сегодня особенно важно не позволить подорвать государственный суверенитет крупнейшей из них – Казахстана!» - говорится в сообщении.

По мнению коммунистов, в Казахстане давно действуют «террористические центры, щедро финансируемые из-за рубежа». Они разжигают «погромные настроения» и дестабилизируют системы управления.

«Трагические события – наглядный урок для всех нас. Разрушительные госперевороты и разнообразные «цветные революции» будут сотрясать евразийское пространстве ровно до тех пор, пока советские народы не возьмут построение своего будущего в собственные руки», - заключили в КПСС.

Там отметили, что интеграцию в рамках Евразийского Экономического Союза надо вывести на «качественно новый уровень». Предстоящий в декабре 2022 года юбилей - столетие со дня образования СССР - должен стать поводом для возрождения братской солидарности и взаимовыручки.

СКП—КПСС является международной общественной федерацией коммунистических партий на постсоветском пространстве.

В состав СКП—КПСС входят 18 коммунистических партий государств, образованных на территории бывшего СССР, включая Коммунистическую партию Казахстана.

При этом решения казахстанского суда от 4 сентября 2015 года Коммунистическая партия Казахстана ликвидирована из-за несоответствия требованиям законодательства.

Политика,КПСС,ЕАЭС,
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