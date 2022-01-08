В КПСС объявили о жестком отпоре странам Запада во главе с США

«Глобальный империализм во главе с США всё ближе подбирается к границам России и Белоруссии. Гибридная война против них уже ведётся на территориях Украины, Молдовы, государств Закавказья. Теперь на очереди – среднеазиатские республики. Сегодня особенно важно не позволить подорвать государственный суверенитет крупнейшей из них – Казахстана!» - говорится в сообщении.