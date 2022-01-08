В Госдуме объявили о жестком отпоре странам Запада во главе с США

«Разрушительные госперевороты и разнообразные „цветные революции“ будут сотрясать евразийское пространство ровно до тех пор, пока советские народы не возьмут построение своего будущего в собственные руки. Пока не дадут жесткий отпор тем, кто разыгрывает смертоносные сценарии межнациональной розни», — сообщается на сайте.