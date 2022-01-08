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35 минут назад

В Госдуме спланировали прекращение госпереворотов у границ РФ

Советские народы должны дать отпор глобальному империализму во главе с США, чтобы противостоять государственным переворотам и революциям. Об этом сообщается на сайте партии КПРФ.

В Госдуме объявили о жестком отпоре странам Запада во главе с США
Фото: ТАССТАСС

«Разрушительные госперевороты и разнообразные „цветные революции“ будут сотрясать евразийское пространство ровно до тех пор, пока советские народы не возьмут построение своего будущего в собственные руки. Пока не дадут жесткий отпор тем, кто разыгрывает смертоносные сценарии межнациональной розни», — сообщается на сайте.

Во фракции отметили, что империализм во главе с США подбирается к границам России и Белоруссии.

«Гибридная война против них уже ведется на территориях Украины, Молдовы, государств Закавказья», — уточнили коммунисты.

Ранее член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов рассказал, как должен выглядеть СССР 2.0. По его словам, это должен быть державный проект из славянских республик, стремящихся к интеграции. Он отметил, что по постановлению Госдумы от 1996 года действуют результаты референдума о сохранении СССР.

Политика,Сергей Обухов,КПРФ,Госдума,
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