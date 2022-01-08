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15 минут назад

В США ответили на возмутившие МИД России заявления

Возмутившие МИД России заявления госсекретаря США Энтони Блинкена отражают позицию Вашингтона на запланированных переговорах с РФ по стратегической стабильности. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

В США ответили на возмутившие МИД России заявления
Фото: flickr.com/The White Houseflickr.com/The White House

«Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах», — сказал представитель американской администрации в ходе брифинга.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала хамским заявление Блинкена по поводу событий в Казахстане. Представитель МИД также отметила, что ответ миротворцев ОДКБ на призыв руководства Казахстана является абсолютно легитимным.

Блинкен назвал ряд требований РФ по безопасности невыполнимыми

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение властей Казахстана обратиться за помощью к миротворческим силам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления беспорядков в стране.

«Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — сказал Блинкен.

Политика,Энтони Блинкен,Мария Захарова,МИД,РИА Новости,
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