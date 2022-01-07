В США назвали ряд требований РФ по безопасности невыполнимыми

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу на пресс-конференции в Госдепе назвал некоторые требования России по безопасности невыполнимыми. Об этом информирует ТАСС.
«Часть стратегии, я думаю: выдвинуть список абсолютно невыполнимых требований и заявить, что другая сторона не хочет работать совместно, и использовать это как своего рода оправдания агрессивных действий», - сказал он.
Блинкен повторил, что некоторые из предложений РФ по гарантиям безопасности «не имеют шансов на успех» в переговорном процессе.
«Но также есть сферы, … где мы можем взаимодействовать, где у нас может быть диалог. Мы идем на это, будучи приверженными дипломатии и диалогу, но в равной степени мы привержены отстаиванию принципов, которые Россия ставит под угрозу», - заявил Госсекретарь США.
По словам Блинкена, диалог с Россией по безопасности должен быть "улицей с двусторонним движением".
Заседание Совета Россия - НАТО пройдёт 12 января. Об этом сообщается в заявлении Североатлантического альянса, передает ТАСС. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций в Женеве между РФ и США 10 января, а затем продолжатся на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на площадке ОБСЕ.