В США назвали ряд требований РФ по безопасности невыполнимыми

«Но также есть сферы, … где мы можем взаимодействовать, где у нас может быть диалог. Мы идем на это, будучи приверженными дипломатии и диалогу, но в равной степени мы привержены отстаиванию принципов, которые Россия ставит под угрозу», - заявил Госсекретарь США.