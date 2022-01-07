Путин посетил рождественскую службу в храме в Ново-Огарево. Видео

Президент России Владимир Путин посетил праздничное богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

В прошлом году Путин участвовал в рождественской службе в церкви Николы на Липне, расположенной на восточном берегу озера Ильмень в Новгородской области.