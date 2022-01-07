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49 минут назад

Путин посетил рождественскую службу в храме в Ново-Огарево. Видео

Президент России Владимир Путин посетил праздничное богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

В прошлом году Путин участвовал в рождественской службе в церкви Николы на Липне, расположенной на восточном берегу озера Ильмень в Новгородской области.

Русская православная церковь по юлианскому календарю отмечает Рождественский сочельник в последний день поста, 6 января. Праздник Рождества Христова встречают в ночь на 7 января. Рождественские службы проходят в более чем 300 тысячах православных храмов по всему миру.

Политика,Видео,Владимир Путин,РПЦ,
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