Путин посетил рождественскую службу в храме в Ново-Огарево. Видео

Президент России Владимир Путин посетил праздничное богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
В прошлом году Путин участвовал в рождественской службе в церкви Николы на Липне, расположенной на восточном берегу озера Ильмень в Новгородской области.
Русская православная церковь по юлианскому календарю отмечает Рождественский сочельник в последний день поста, 6 января. Праздник Рождества Христова встречают в ночь на 7 января. Рождественские службы проходят в более чем 300 тысячах православных храмов по всему миру.