«Полное безобразие»: что потрясет мир в 2022 году

2022 год уже поразил мир протестами и беспорядками в Казахстане, последствия которых затронут и другие страны. Но в новом году нас ждут и другие важные политические события. Так, сразу после праздников стартуют переговоры России, США и НАТО по вопросам безопасности в Европе. «Газета.Ru» узнала у российских международников, за чем стоит следить в новом году в первую очередь.

Фото: Vladimir Tretyakov/AP Vladimir Tretyakov/AP

Казахстан в тренде

Видео дня

Новый год начался с неожиданных для сторонних наблюдателей протестов в Казахстане после резкого повышения цен на сжиженный газ. И хотя исход событий там пока не предрешен, уже очевидно, что они окажут большое влияние как на Центральную Азию, так и на Россию.

Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что Москва будет стремиться еще больше укрепить свои позиции в регионе, о чем косвенно говорит и отправка миротворческого контингента ОДКБ в бунтующую республику.

«Во-первых, Казахстан — мост, соединяющий Россию с остальными государствами Центральной Азии. Кроме того, эта страна — еще одни ворота в Китай, и в другие государства на юге. Угроза получить в лице Казахстана вторую Украину — значит быть отрезанными от всех этих возможностей.

Казахстан как дружественная страна просто необходима для обеспечения национальных интересов России — даже в большей мере, чем Украина. Поэтому в Кремле будут драться за него до последнего», — уверен эксперт.

Среди других факторов, из-за которых Казахстан останется в центре внимания Москвы в 2022 году, Грозин выделил ее экономические интересы: сбыт продукции промышленных предприятий, нахождение там космодрома Байконур и ряда испытательных полигонов.

«Ну и главное. На территории Казахстана проживает 3 миллиона этнических русских. А если считать с другими меньшинствами, которые связывают себя с Россией, — и все 4. Бросать их — неоправданно ни с морально-этической точки зрения, ни с какой-либо другой», — считает эксперт.

При этом Грозин не считает, что пример задействования сил ОДКБ в Казахстане может повториться в ближайшем будущем, так как «эти события уникальны, и больше похожи на «арабскую весну» 2011 году, чем на мирные протесты в Белоруссии».

Неспокойные соседи

Директор Центра Европейской информации МГИМО Николай Топорнин в разговоре с «Газетой.Ru» выделил и другие политические тренды у соседей России, за которыми нужно внимательно следить в 2022 году. В частности, речь идет об Украине и Белоруссии.

«Это, конечно, Донбасс и урегулирование там ситуации. Главное там — возможен ли прямой диалог между Путиным и Зеленским, ведь оба вроде бы готовы на это.

И, конечно, референдум по поправкам в Конституции Белоруссии в феврале. России как союзнику выгодно, чтобы там был царили мир и покой, а страна не развивалась», — выразил надежду эксперт МГИМО.

Топорнин уверен, что пандемия коронавируса и распространение штамма «омикрон» продолжит оказывать огромное влияние по всему миру как на быт людей (вполне вероятные новые локдауны), так на и экономику. Кроме того, аналитик отдельно напомнил о долгожданной регистрации вакцины «Спутник V» в ВОЗ.

Это полное безобразие должно уже в 2022 году закончиться. Ведь из-за этого у россиян большие проблемы с передвижением по миру», — заключил эксперт.

США пойдут на уступки России по Украине

Отношения в треугольнике США-Китай-Россия в 2022 году будут по-прежнему ключевыми для мировой безопасности. И, кажется, стороны наконец поняли необходимость появления четких правил новой большой игры — уже в январе между Москвой и Вашингтоном пройдут переговоры по гарантиям безопасности.

В одном из пунктов проекта обсуждений Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Константин Блохин в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что именно отношения США и России станут ключевыми для мировой политики в 2022 году.

«Я думаю, что наша задача — затормозить конфронтацию с США, хотя многие вещи из списка МИД России невыполнимы. На переговорах будут обсуждаться прежде всего две вещи — стратегическая стабильность и украинская тематика.

Главный вопрос в том, может ли Вашингтон пойти на компромисс с Россией. Запад после распада СССР потратил сотни миллиардов долларов на усиление инфраструктуры НАТО, США выходили из договора по ПРО и РСМД, меняли дружественные нам режимы на враждебные, пытались раскачать ситуацию в России изнутри. И вот готовы ли сейчас США остановиться? Я думаю, что вряд ли. Но точки соприкосновения есть», — считает эксперт.

Блохин надеется на компромиссы по вопросу ядерных вооружений, исходя из того, что президент США Джо Байден уже пролонгировал договор СНВ-3.

Более того, аналитик не исключает и уступок Вашингтона по Украине.

«США не заинтересованы в интеграции Украины в НАТО. Об этом писал и директор ЦРУ Уильям Бернс в своей книге: главная задача НАТО — не расширение, а консолидация. Ведь в США уже посчитали стоимость интеграции новых членов в альянс, в том числе Украины, и она колоссальная», — напомнил политолог.

Блохин отметил, что вступление Украины в НАТО повышает риск вовлечения стран Запада в конфликт с Россией: «Они не будут начинать Третью мировую из-за Украины, она американцам в НАТО не нужна. Так что вполне могут быть достигнуты какие-то договоренности касательно непринятия Украины в НАТО. Но сотрудничать США с Украиной все равно будут в любом случае».