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2 часа назад

Путин обратился к россиянам впервые в 2022 году

Президент России Владимир Путин впервые обратился к россиянам в 2022 году 7 января. В своей речи он поздравил граждан с Рождеством Христовым.

Путин обратился к россиянам впервые в 2022 году
Фото: ReutersReuters

«Один из главных и самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и всего наилучшего», — сказал Путин в своем поздравлении, речь приводится на официальном сайте Кремля.

Президент также отметил важность Русской православной церкви в современном мире и других христианских конфессий в стране. «Развивается их взаимодействие с государственными и общественными организациями, совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам. Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания», — отметил он.

Сам президент также отмечал Рождество. Он присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево.

Последнее обращение Путина к гражданам РФ было 31 декабря 2021 года за несколько минут до начала нового года. Тогда он также отметил надежду на добрые перемены у россиян. Также он назвал главную цель России на 2022 год. По его мнению, это повышение благосостояние россиян.

Политика,Владимир Путин,РПЦ,
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