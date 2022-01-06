Британия подготовит санкции против России

Великобритания и её союзники готовят санкции, которые будут введены в отношении российского финансового сектора в случае якобы возможного вторжения России на Украину. Глава МИД королевства Лиз Трасс заявила, что подобное развитие событий повлечёт «масштабные последствия», сообщает ТАСС.
Любое военное вторжение на территорию Украины повлечёт за собой масштабные последствия, включая скоординированное применение санкций, которые серьезно отразятся на российских интересах и экономике страны, — сказала Трасс.
По её словам, Британия и союзники работают над этими санкциями, в том числе «высокоэффективными мерами, направленными против российского финансового сектора и физлиц». Трасс напомнила, что Украине оказывается необходимая поддержка в сферах экономики и безопасности.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал ответные меры США в случае введения новых антироссийских санкций. При этом глава российского МИД не уточнил, какая именно реакция последует с российской стороны.
По мнению главы внешнеполитического ведомства, западным странам не позволяют отойти от конфронтации и заняться важными делами русофобские настроения, царящие в НАТО и Евросоюзе. На какие шаги в отношении России ещё может решиться Запад, министр гадать не стал. Санкции, отметил Лавров, это нелегитимная односторонняя мера и тупиковый путь, который в итоге обернётся против тех, кто его инициировал.