Путин поручил принять меры по сохранению этнокультурного многообразия

Президент России Владимир Путин поручил разработать и принять меры по по реализации конституционных гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Это поручение должно выполнить Правительство совместно с Советом при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Советом при Президенте РФ по культуре и искусству. Срок — 1 марта 2022 года.

В частности, кабмин должен разработать с указанными Советами и принять меры «по реализации конституционных гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ, а также по оказанию на регулярной основе дополнительной поддержки мастерам народного искусства и традиционного художественного творчества».