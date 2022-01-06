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22 минуты назад

Sohu: указ Путина № 374 сделал невыполнимой миссию НАТО по сдерживанию России в Арктике

Российский лидер Владимир Путин подписал указ № 374, который на фоне усиливающейся конкуренции между РФ и странами Запада вызвал настоящую панику в НАТО.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что западные страны пытаются оказывать давление на Россию в политической и экономической сферах. Не так давно российский лидер подписал новый указ, согласно которому Северный флот РФ стал самостоятельной военно-административной единицей. Этот внутригосударственный документ вызвал серьезную озабоченность у НАТО, передает «ПолитРоссия».

Дело в том, что высокая боеспособность Северного флота делает его отличным инструментом для завоевания господства в Арктике. Известно, что США и их союзники стремятся снизить растущее влияние РФ в северных широтах. Однако указ № 374 может поставить крест на этих планах.

«РФ собирается усилить Северный флот несколькими новыми передовыми атомными подлодками типа "Борей". Ввод в строй этих субмарин расширит возможности страны», — говорится в статье.

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Подписанный президентом документ в очередной раз подтвердил серьезные намерения России по освоению Арктики. По словам экспертов, в НАТО прекрасно понимают, какими последствиями обернется активизация Северного флота в регионе. Указ Путина № 374 сделал невыполнимой миссию НАТО по сдерживанию русских в Арктике.

Политика,Видео,Владимир Путин,НАТО,
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