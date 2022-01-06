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15 минут назад

Политтехнолог указал на жесткий ответ Путина на протесты в Казахстане

Политтехнолог Марат Баширов заявил, что на примере Казахстана президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность не допускать пересечения «красных линий» — угроз в соседних странах.

Политтехнолог указал на жесткий ответ Путина на протесты в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"Западные коллеги" захотели проверить, насколько тверд Кремль в защите своих интересов и ему продемонстрировали эту твердость - меньше чем через два дня с начала беспорядков в Казахстан вводятся войска ОДКБ», - написал Баширов в Telegram-канале.

По его мнению, решимость также продемонстрировал и президент Казахстана Касым Токаев:

«Он не намерен ни бежать, ни отдавать страну на разрушение террористам. Мятежников назвали террористами, что позволяет просить помощи у ОДКБ. Модераторы бесчинств хорошо подготовились, но против армии у них нет ресурсов».

Политтехнолог отметил, что «можно подводить определенную черту в этой истории», хотя пока наведение порядка не закончилось. Предстоит вернуть управление в Алма-Ату и «переловить организаторов».

По мнению Баширова, на помощь казахстанским властям придут не только спецслужбы стран ОДКБ, но и Китая.

Ранее казахстанский эксперт рассказал, почему Токаев попросил помощи у ОДКБ.

Политика,Марат Баширов,Владимир Путин,
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