Политтехнолог указал на жесткий ответ Путина на протесты в Казахстане

Политтехнолог Марат Баширов заявил, что на примере Казахстана президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность не допускать пересечения «красных линий» — угроз в соседних странах.
«"Западные коллеги" захотели проверить, насколько тверд Кремль в защите своих интересов и ему продемонстрировали эту твердость - меньше чем через два дня с начала беспорядков в Казахстан вводятся войска ОДКБ», - написал Баширов в Telegram-канале.
По его мнению, решимость также продемонстрировал и президент Казахстана Касым Токаев:
«Он не намерен ни бежать, ни отдавать страну на разрушение террористам. Мятежников назвали террористами, что позволяет просить помощи у ОДКБ. Модераторы бесчинств хорошо подготовились, но против армии у них нет ресурсов».
Политтехнолог отметил, что «можно подводить определенную черту в этой истории», хотя пока наведение порядка не закончилось. Предстоит вернуть управление в Алма-Ату и «переловить организаторов».
По мнению Баширова, на помощь казахстанским властям придут не только спецслужбы стран ОДКБ, но и Китая.
Ранее казахстанский эксперт рассказал, почему Токаев попросил помощи у ОДКБ.