Кадыров возмутился происходящим в Казахстане

Народ Казахстана должен прекратить разрушать свою страну и убивать друг друга. Об этом попросил глава Чеченской Республики Разман Кадыров в своем Instagram.

«Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание», — сказал Рамзан Кадыров в разговоре со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым .

Глава Чечни попросил протестующих от имени чеченского народа во главе с руководством одуматься, пока ситуация не перешла в стадию войны. По его словам, организаторам митингов нужно «побояться Всевышнего».

Массовые протесты в Казахстане начались после новогодних праздников по причине роста цен на бензин. Жители добились того, что цена на топливо снизилась с 120 до 50 тенге. Президент Казахстана выступил с обращением к митингующим. Он попросил их проявить благоразумие и не поддаваться провокации изнутри и извне.