На Украине заподозрили Путина в желании захватить власть в Казахстане

Президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию в Казахстане, чтобы захватить власть в стране. Об этом заявил украинский журналист Иван Яковин в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24».

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На фоне разгоревшихся протестов Яковин предложил уйти либо экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, либо действующему президенту Касым-Жомару Токаеву. По его мнению, таким образом можно остановить беспорядки.

«Кто-то один из них почти наверняка лишится власти, а может быть, если все будет идти в том же духе, что и сейчас, то оба лишатся власти. Думаю, это вполне реально», — заявил журналист.

Яковин подчеркнул, что страны Запада в ситуацию вмешиваться не будут, поскольку побояться обвинений в причастности к волнениям. Путин же, если ситуация для власти Назарбаева станет критической, займет его сторону.

«Я почти уверен, что может произойти попытка захвата части территории Казахстана, поскольку в российской Госдуме уже давно звучали голоса о том, что северный и восточный Казахстан — это подарки Ленина, несли бред "давайте возвращайте"», — сказал Яковин.

Напомним, что ситуация в стране обостряется со 2 января, когда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, аэропорт Алматы и пытались штурмом взять здание РОВД в городе.