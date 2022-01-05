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12 минут назад

Беспорядки в Казахстане: Лукашенко позвонил Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским и казахстанским коллегами Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым из-за протестов в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

Беспорядки в Казахстане: Лукашенко позвонил Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лукашенко обсудил ситуацию сперва с Путиным, а после с Токаевым касательно сложившейся ситуации в Казахстане. Отмечается, что из-за протестов в постоянном контакте находятся лидеры всех стран организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, что ситуация в стране обострилась 2 января из-за акций протеста по причине повышения стоимости газа для населения в два раза. Митинги, которые сопровождались столкновения с силовиками, постепенно начались по всей стране и переросли в массовые беспорядки. Протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, аэропорт Алматы и штурмует здание РОВД.

В ходе протестов в Алмате застрелили силовика

Правительство ушло в отставку. Позднее президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко.

Политика,Нурсултан Назарбаев,Александр Лукашенко,Владимир Путин,МВД,
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