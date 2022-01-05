Беспорядки в Казахстане: Лукашенко позвонил Путину

Лукашенко обсудил ситуацию сперва с Путиным, а после с Токаевым касательно сложившейся ситуации в Казахстане. Отмечается, что из-за протестов в постоянном контакте находятся лидеры всех стран организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, что ситуация в стране обострилась 2 января из-за акций протеста по причине повышения стоимости газа для населения в два раза. Митинги, которые сопровождались столкновения с силовиками, постепенно начались по всей стране и переросли в массовые беспорядки. Протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, аэропорт Алматы и штурмует здание РОВД.