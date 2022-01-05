В Кремле отреагировали на ситуацию в Казахстане

Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков и способен самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По словам официального представителя Кремля, Москва выступает против вмешательства в дела Казахстана кого-то извне.
«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Важно, чтобы никто не вмешивался извне», - подчеркнул Песков.
Ситуация в Казахстане накалилась 2 января после начала акций протеста из-за повышения стоимости газа для населения в два раза. В результате митингов в крупных городах страны, сопровождавшихся столкновениями с силовиками, погромами и поджогами машин, пострадали десятки полицейских.
При этом власти пообещали снизить тарифы. Протестующие в свою очередь заявили, что вышли на улицы, так как «хотят перемен» и устали от нищеты и воровства тех, кто стоит у власти.
В ряде регионов Казахстана объявлено чрезвычайное положение. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен действовать максимально жестко и взять ситуацию под контроль. Глава государства считает, что за беспорядками стоят «финансово мотивированные заговорщики», у которых есть «тщательно продуманный план».