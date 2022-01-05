В Кремле отреагировали на ситуацию в Казахстане

Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков и способен самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, Москва выступает против вмешательства в дела Казахстана кого-то извне.

«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Важно, чтобы никто не вмешивался извне», - подчеркнул Песков.

Ситуация в Казахстане накалилась 2 января после начала акций протеста из-за повышения стоимости газа для населения в два раза. В результате митингов в крупных городах страны, сопровождавшихся столкновениями с силовиками, погромами и поджогами машин, пострадали десятки полицейских.

При этом власти пообещали снизить тарифы. Протестующие в свою очередь заявили, что вышли на улицы, так как «хотят перемен» и устали от нищеты и воровства тех, кто стоит у власти.