В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
25 минут назад

В Кремле отреагировали на ситуацию в Казахстане

Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков и способен самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, Москва выступает против вмешательства в дела Казахстана кого-то извне.

«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Важно, чтобы никто не вмешивался извне», - подчеркнул Песков.

Ситуация в Казахстане накалилась 2 января после начала акций протеста из-за повышения стоимости газа для населения в два раза. В результате митингов в крупных городах страны, сопровождавшихся столкновениями с силовиками, погромами и поджогами машин, пострадали десятки полицейских.

При этом власти пообещали снизить тарифы. Протестующие в свою очередь заявили, что вышли на улицы, так как «хотят перемен» и устали от нищеты и воровства тех, кто стоит у власти.

В ряде регионов Казахстана объявлено чрезвычайное положение. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен действовать максимально жестко и взять ситуацию под контроль. Глава государства считает, что за беспорядками стоят «финансово мотивированные заговорщики», у которых есть «тщательно продуманный план».

Это заговор: Президент Казахстана объявил о смещении Назарбаева

Политика,Видео,Дмитрий Песков,РИА Новости,
136
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители