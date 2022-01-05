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36 минут назад

В Кремле высказались о ситуации в Казахстане

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о ситуации в Казахстане. Его слова в среду, 5 января, приводят РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что в сложившейся ситуации крайне важно, чтобы никто не вмешивался в происходящее извне. Он также выразил уверенность в том, что власти страны способны самостоятельно разобраться и урегулировать происходящее.

Ранее сообщалось, что неподалеку от резиденции президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Алма-Ате были слышны выстрелы.

Протесты в Казахстане идут со 2 января. Утром 5 января глава Казахстана принял отставку правительства. На данный момент в Алма-Ате, а также Алматинской и Мангистауской на две недели ввели режим ЧП.

Во взятом штурмом здании администрации Алма-Аты начался пожар

Политика,Видео,Дмитрий Песков,РИА Новости,
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