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48 минут назад

Опрос: россияне назвали ожидаемого преемника Путина

Согласно данным опроса Центра исследований политической культуры РФ (ЦИПКР), проведенного совместно с КПРФ, большинство россиян хотели бы видеть министра обороны РФ Сергея Шойгу, или председателя правительства Михаила Мишустина будущим президентом России. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте КПРФ.

Россияне назвали ожидаемого преемника Путина
Фото: URA.RUURA.RU

Согласно данным опроса, 18% опрошенных хотели бы видеть Шойгу будущим президентом России. 15% поддерживают кандидатуру премьер-министра РФ Михаила Мишустина. За лидера партии «Единая Россия» Дмитрий Медведева выступают 2% опрошенных.

Опрос проводился в формате телефонного интервью. Было опрошено 1500 респондентов разного возраста.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин порекомендует россиянам своего преемника. Сам президент отметил, что незаменимых людей нет и преемник обязательно появится, пишет «Федеральное агентство новостей».

Политика,Общество,Михаил Мишустин,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Единая Россия,РИА ФАН,
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