Россияне назвали ожидаемого преемника Путина

Согласно данным опроса Центра исследований политической культуры РФ (ЦИПКР), проведенного совместно с КПРФ, большинство россиян хотели бы видеть министра обороны РФ Сергея Шойгу , или председателя правительства Михаила Мишустина будущим президентом России. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте КПРФ.

Согласно данным опроса, 18% опрошенных хотели бы видеть Шойгу будущим президентом России. 15% поддерживают кандидатуру премьер-министра РФ Михаила Мишустина. За лидера партии «Единая Россия» Дмитрий Медведева выступают 2% опрошенных.

Опрос проводился в формате телефонного интервью. Было опрошено 1500 респондентов разного возраста.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин порекомендует россиянам своего преемника. Сам президент отметил, что незаменимых людей нет и преемник обязательно появится, пишет «Федеральное агентство новостей».