В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
55 минут назад

В Госдуме обвинили Запад и развал СССР в протестах в Казахстане

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что протесты в Казахстане из-за накопившихся после распада СССР проблем, может использовать Запад. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме обвинили Запад и развал СССР в протестах в Казахстане
Фото: ReutersReuters

По словам Новикова, в республике действует ряд зарубежных НКО, которые негативно влияют на ситуацию.

«Казахстан интересует западные спецслужбы и правительства как страна, которая может влиять на судьбы Китая и России, которые Вашингтон в своих документах называет двумя главными оппонентами в XXI веке», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы сравнил ситуацию в Казахстане с беспорядками в Киргизии, где в результате протестов менялась власть.

Новиков также напомнил о ситуации на Украине в 2014 году, которую использовали для прихода к власти правые силы.

«Требуется пересмотр социально-экономической политики в большинстве стран СНГ», — подытожил политик.

2 января в Мангистауской области Казахстана начались протесты против роста цен на газ для машин. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.

Политика,В мире,Дмитрий Новиков,Нурсултан Назарбаев,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители