В Госдуме обвинили Запад и развал СССР в протестах в Казахстане

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что протесты в Казахстане из-за накопившихся после распада СССР проблем, может использовать Запад. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Новикова, в республике действует ряд зарубежных НКО, которые негативно влияют на ситуацию.

«Казахстан интересует западные спецслужбы и правительства как страна, которая может влиять на судьбы Китая и России, которые Вашингтон в своих документах называет двумя главными оппонентами в XXI веке», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы сравнил ситуацию в Казахстане с беспорядками в Киргизии, где в результате протестов менялась власть.

Новиков также напомнил о ситуации на Украине в 2014 году, которую использовали для прихода к власти правые силы.

«Требуется пересмотр социально-экономической политики в большинстве стран СНГ», — подытожил политик.