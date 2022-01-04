В Госдуме рассказали, какие территории могут вернуться в состав РФ

«Впервые в официальных документах, предложенных Владимиром Путиным , обозначено так называемое понятие „красных линий“, в которые входит вся территория СССР. Кроме государств Прибалтики, понятно, что сама логика включает туда страны Прибалтики, просто Путин не хочет вмещать туда страны НАТО », — сказал Евгений Федоров в интервью газете «Национальный курс», видео опубликовано на youtube-канале издания.

Федоров заявил, впервые в РФ в официальном документе обозначены политические границы восстановления русского Отечества. По его словам, в документах для США не сообщается, что эта территория должна незамедлительно войти в состав РФ. Это обозначено как территория «особой безопасности России».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «красные линии» — это создание угроз для России со стороны других стран, передает RT. В Кремле, рассказали, что этим подразумевается вступление Украины и Грузии в НАТО, а также превращение соседних государств в военный плацдарм. Глава США Джо Байден сказал, что не собирается признавать «красные линии» на Украине, о которых сказал Путин.