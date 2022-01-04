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32 минуты назад

Депутат Госдумы раскрыл, какие территории вернутся в состав РФ

В состав России могут вернуться бывшие страны СССР, кроме Прибалтики. Такое заявление сделал депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров.

В Госдуме рассказали, какие территории могут вернуться в состав РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Впервые в официальных документах, предложенных Владимиром Путиным, обозначено так называемое понятие „красных линий“, в которые входит вся территория СССР. Кроме государств Прибалтики, понятно, что сама логика включает туда страны Прибалтики, просто Путин не хочет вмещать туда страны НАТО», — сказал Евгений Федоров в интервью газете «Национальный курс», видео опубликовано на youtube-канале издания.

Федоров заявил, впервые в РФ в официальном документе обозначены политические границы восстановления русского Отечества. По его словам, в документах для США не сообщается, что эта территория должна незамедлительно войти в состав РФ. Это обозначено как территория «особой безопасности России».

«Это понятие обозначает территорию, на которую нельзя вступать иностранным государствам и их военным блокам. Эта территория нашего Отечества, защищенная нашим ядерным оружием, временно носящая статус «территории безопасности», — сказал Федоров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «красные линии» — это создание угроз для России со стороны других стран, передает RT. В Кремле, рассказали, что этим подразумевается вступление Украины и Грузии в НАТО, а также превращение соседних государств в военный плацдарм. Глава США Джо Байден сказал, что не собирается признавать «красные линии» на Украине, о которых сказал Путин.

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Политика,Евгений Федоров,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Единая Россия,Госдума,
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