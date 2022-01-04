Экс-помощник Ельцина раскрыл причину выбора Путина преемником президента

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По мнению Сатарова, в тот момент в стране произошел поворот к государственным ценностям. Путин соответствовал необходимому типажу и на тот момент уже пользовался достаточной популярностью.

«Для него (Ельцина) дефолт был фантастическим шоком. <…> И он поменял типаж с молодого реформатора на охранителя достигнутого», - сообщил президент фонда «ИНДЕМ».

Ранее Георгий Сатаров рассказал о начале президентства Владимира Путина. По словам Сатарова, Ельцин действительно не передавал власть Путину.

«Он был, мягко говоря, не рядовым участником выборов, а исполняющим обязанности президента России по Конституции», — сказал бывший советник первого российского президента.

Как заявил Сатаров, тогда конкуренция на выборах была серьезной. Кандидаты сделали все, что могли, и никто им не мешал.