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1 час назад

Жириновский предупредил о терактах на Украине

Владимир Жириновский заявил журналистам, что в России и на Донбассе можно ждать от Украины терактов и «провокаций с химическим оружием», информирует Телеграм-канал URA.RU.

Жириновский предупредил о терактах на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению лидера ЛДПР, украинскими военными руководят из стран НАТО.

«Вся территория Украины используется [НАТО] — от моря и до моря. Там везде все спецслужбы, все разведки, все инструкторы. Полно солдат разного уровня и разной направленности», - уверен Владимир Вольфович.

Жириновский считает, что на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Донбасса, а также на российских территориях растет опасность терактов и провокаций с использованием химического оружия.

По его словам, в специальных центрах на Украине инструкторы НАТО обучают диверсантов, которые потом будут устраивать теракты.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что Россия должна полностью «освободить» Украину, так как ее «быть не должно». После вхождения Украины в состав России, по мнению Жириновского, там не будет «ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии», а также снова откроются русские школы.

Политика,Владимир Жириновский,НАТО,РИА Ura.ru,
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