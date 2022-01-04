Жириновский предупредил о терактах на Украине

Владимир Жириновский заявил журналистам, что в России и на Донбассе можно ждать от Украины терактов и «провокаций с химическим оружием», информирует Телеграм-канал URA.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению лидера ЛДПР, украинскими военными руководят из стран НАТО.

«Вся территория Украины используется [НАТО] — от моря и до моря. Там везде все спецслужбы, все разведки, все инструкторы. Полно солдат разного уровня и разной направленности», - уверен Владимир Вольфович.

Жириновский считает, что на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Донбасса, а также на российских территориях растет опасность терактов и провокаций с использованием химического оружия.

По его словам, в специальных центрах на Украине инструкторы НАТО обучают диверсантов, которые потом будут устраивать теракты.