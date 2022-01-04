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30 минут назад

В США предложили «оригинальный формат» встречи с Путиным

Старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в статье для The Hill предложил для решения внутренних и внешних политических проблем США созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего президента Джо Байдена.

«Предположим, в Кэмп-Дэвиде на длительное время будет созван совет бывших президентов. Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта... Эту же идею следует распространить на совместные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным», – цитирует его РИА «Новости».

Основной задачей такого совета он назвал поиск компромисса, отвечающего интересам всех сторон.

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Ульман отметил, что политическая система США переживает кризис из-за устаревшей, по его словам, конституции 18 века.

В ночь на 31 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.

Политика,Видео,Джеймс Картер,Билл Клинтон,Джордж Буш,Джозеф Байден,Барак Обама,Дональд Трамп,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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