В США предложили «оригинальный формат» встречи с Путиным

Старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в статье для The Hill предложил для решения внутренних и внешних политических проблем США созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего президента Джо Байдена.

Основной задачей такого совета он назвал поиск компромисса, отвечающего интересам всех сторон.

Ульман отметил, что политическая система США переживает кризис из-за устаревшей, по его словам, конституции 18 века.