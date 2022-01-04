Зеленскому напомнили о последствиях агрессии в отношении Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что множество украинцев станут военнопленными, если президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ напасть на полуостров. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных», - заявил Шеремет.

Он добавил, что самого Зеленского в таком случае будет судить международный трибунал.

Депутат отметил, что в 2014 году 80 процентов военнослужащих украинской армии, находившихся в Крыму, перешли на сторону крымчан и поддержали присоединение к России.

«А многие из тех, кто уехал на Украину, потом пытались и просились назад вернуться», - заявил он.

По мнению Шеремета, со временем к власти на Украине придут люди, которые будут стремиться к братским отношениям с Россией и Белоруссией.

Бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый ранее заявил, что «конфронтационная стратегия возвращения Крыма» не сработала, и предложил Киеву стать привлекательным для крымчан.

По его мнению, Запад и Украина оказались недостаточно сильными, а Россия - слишком устойчивой.