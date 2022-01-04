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30 минут назад

В Думе предупредили Киев о военнопленных в случае нападения на Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что множество украинцев станут военнопленными, если президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ напасть на полуостров. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленскому напомнили о последствиях агрессии в отношении Крыма
Фото: ReutersReuters

«Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных», - заявил Шеремет.

Он добавил, что самого Зеленского в таком случае будет судить международный трибунал.

Зеленский намекнул на захват Крыма и Донбасса в 2022 году

Депутат отметил, что в 2014 году 80 процентов военнослужащих украинской армии, находившихся в Крыму, перешли на сторону крымчан и поддержали присоединение к России.

«А многие из тех, кто уехал на Украину, потом пытались и просились назад вернуться», - заявил он.

По мнению Шеремета, со временем к власти на Украине придут люди, которые будут стремиться к братским отношениям с Россией и Белоруссией.

Бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый ранее заявил, что «конфронтационная стратегия возвращения Крыма» не сработала, и предложил Киеву стать привлекательным для крымчан.

По его мнению, Запад и Украина оказались недостаточно сильными, а Россия - слишком устойчивой.

«По Крыму мы с Россией договориться не можем. Потому что Россия заявила - этот вопрос закрыт раз и навсегда. <…> Измениться что-то может, если мы создадим такое успешное украинское государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине», - заключил он.

Политика,Александр Чалый,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Госдума,МИД,
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