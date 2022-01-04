Захарова высмеяла побег украинского журналиста из РФ

Побег украинского журналиста Романа Цимбалюка из России под предлогом угрозы безопасности описан в медицине как «синдром Бабченко-Гордона», имея в виду журналистов Аркадия Бабченко и Дмитрия Гордона . Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале.

«В медицине эти симптомы описаны как „синдром Бабченко-Гордона“: когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется», — написала Мария Захарова. Она отметила, что он много лет жил в Москве и «выпускал провокационно-фейковые помои в интернете», не собираясь возвращаться на Украину, а потом придумал байку об угрозе собственной безопасности и статусе заложника.