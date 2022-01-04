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17 минут назад

Захарова высмеяла побег украинского журналиста из РФ. «Синдром Бабченко-Гордона»

Побег украинского журналиста Романа Цимбалюка из России под предлогом угрозы безопасности описан в медицине как «синдром Бабченко-Гордона», имея в виду журналистов Аркадия Бабченко и Дмитрия Гордона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале.

Захарова высмеяла побег украинского журналиста из РФ
Фото: ТАССТАСС

«В медицине эти симптомы описаны как „синдром Бабченко-Гордона“: когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется», — написала Мария Захарова. Она отметила, что он много лет жил в Москве и «выпускал провокационно-фейковые помои в интернете», не собираясь возвращаться на Украину, а потом придумал байку об угрозе собственной безопасности и статусе заложника.

По ее мнению, такой случай можно сопоставить «со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона». «Не знаю, на кого [Цимбалюка] в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти», — заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал Романа Цимбалюка. Украинский журналист Цимбалюк уехал из России после вызова в прокуратуру, заявив об угрозе личной безопасности.

Политика,Дмитрий Гордон,Аркадий Бабченко,Мария Захарова,Владимир Соловьев,Генпрокуратура РФ,МИД,
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